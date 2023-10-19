Викрадене росіянами скіфське золото з окупованого Мелітополя

Національне агентство з питань запобігання корупції створило базу даних «Викрадена спадщина», у якій станом на 19 жовтня зафіксовано 245 культурних об’єктів, вкрадені росіянами в Україні за час війни. Про це інформує прес-служба НАЗК у четвер, 19 жовтня.

Робота над базою даних відбувалася в межах проекту «Війна і мистецтво». У відомстві наголосили, що викрадення культурних цінностей є воєнним злочином, а єдина база даних допоможе запобігти незаконній торгівлі предметами мистецтва та старовини, викраденими в Україні росіянами, оскільки документування, публікація та поширення інформації про такі предмети та їх незаконне походження може обмежити можливості для їх незаконного обігу і допомогти повернути цінності під контроль України.

«Єдина база культурних цінностей, викрадених під час війни з українських приватних і державних колекцій дозволить кожному долучитися до цієї перемоги. Наше з вами спільне завдання – знайти кожен вкрадений РФ маленький шматок культурної спадщини світу та повернути його», – розповів очільник НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, росіяни грабували та знищували українську культурну спадщину систематично ще з 2014 року, зокрема йдеться про памʼятки археології та музейні цінності.

«Викрадені культурні цінності переміщуються територією РФ, стають частиною виставок, приватних колекцій росіян, предметами досліджень різних інституцій. Як факт здійснення протиправних дій (розкопки, інженерні роботи), так і самі цінності, які крадуть росіяни, використовуються у пропагандистських цілях РФ, зокрема для підживлення «русского мира», демонструючи так звану «багату російську культуру», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про викрадені росіянами в Україні культурні цінності можна переглянути натиснувши тут.