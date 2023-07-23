Росіяни знищили палац культури в місті Часів Яр за 7 км від лінії фронту

Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у місті Часів Яр на Донеччині, яке розташоване за сім кілометрів від лінії фронту. Будівля використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

Обстріл стався вдосвіта в неділю, 23 липня. Через нього виникла пожежа, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але були вимушені припинити роботу через російський обстріл. Будівля Палацу культури згоріла, у ній окупанти знищили незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання. Жертв серед людей немає.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі та зруйнували собор.