Боєприпас був у скляній банці, що стояла на лавці

У неділю, 15 листопада, на вул. Миколайчука в житловому масиві Івано-Франківська перехожі знайшли бойову гранату, яка лежала в скляній банці на лавці. Боєприпас вилучили поліцейські.

За даними поліції, близько 9:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про підозрілу знахідку на вул. Миколайчука. Гранату виявили в банці на лавці. На місце події виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

«Вибухотехніки обгородили місце знахідки, обстежили прилеглу територію та оглянули предмет. За попередніми даними, це, ймовірно, граната Ф-1. Слідчі вилучили боєприпас», – розповіли в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини події та з’ясовують, хто залишив боєприпас.

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Правоохоронці наголошують: якщо ви побачили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього й негайно телефонуйте за номером 102.