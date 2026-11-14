Вибух пролунав на перехресті вул. Вербицького-Бандери

У ніч з 13 на 14 листопада на вул. Вербицького поблизу перехрестя з вул. Степана Бандери у Львові невідомий підірвав бойову гранату. У результаті вибуху обійшлося без постраждалих.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 23:15 до поліції надійшло повідомлення про вибух на вул. Вербицького у Львові. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, спеціалісти-криміналісти, патрульні поліцейські, а також вибухотехніки.

«Як попередньо встановили правоохоронці, невідома особа, перебуваючи на вулиці, привела в дію вибуховий пристрій, ймовірно, осколкову наступальну гранату РГД-5, після чого покинула місце події», – розповіли в поліції.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Поліцейські встановлюють обставини вибуху та розшукують хулігана.

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