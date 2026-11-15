Смертельна ДТП сталася на вул. Ярослава Мудрого в Мостиськах

У суботу, 14 листопада, у місті Мостиська на Львівщині внаслідок наїздів двох автомобілів загинув 62-річний місцевий мешканець.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:50 у Мостиськах на вул. Ярослава Мудрого. На 62-річного мешканця району здійснили наїзд два автомобілі: КІА Sportage, яким керувала 30-річна жителька Яворівського району, та Peugeot 508, за кермом якого був 54-річний мешканець Мостиськ.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

Пішохід загинув під колесами одразу двох авто

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.