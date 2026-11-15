Аварія сталася 18 квітня на просп. Червоної Калини

Сихівський районний суд Львова виніс вирок 18-річному студенту другого курсу НУ «Львівська політехніка» Віталію Назаренку за смертельну ДТП, яка сталася 18 квітня 2026 року на просп. Червоної Калини у Львові, в результаті якої загинула дев’ятирічна дитина. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, увечері 18 квітня на просп. Червоної Калини обвинувачений за кермом автомобіля Tesla Model S, не маючи водійських прав, на швидкості 125 км/год. допустив зіткнення зустрічним автомобілем Volkswagen Tiguan, водійка якого в цей момент виїжджала на головну дорогу та здійснювала маневр повороту ліворуч. У результаті ДТП один із пасажирів Volkswagen Tiguan отримав травми середньої тяжкості, а дев’ятирічна дівчинка від отриманих травм померла в лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. При призначенні покарання суд врахував щире каяття, повне відшкодування матеріальних збитків потерпілим, фінансове сприяння під час лікування та позитивні характеристити обвинуваченого.

Суддя Галина Шашуріна визнала Віталія Назаренка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч.2 ст.286 ККУ) та призначила йому покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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