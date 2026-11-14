Водій Mercedes-Benz Е200 на смерть переїхав пішохода

У п’ятницю, 13 листопада у селі Гусаків Шегинівської громади на Львівщині водій Mercedes-Benz Е200 на смерть переїхав 71-річного пішохода і з місця події поїхав.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:00. 39-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Е200, житель району, здійснив наїзд на 71-річного пішохода, мешканця Яворівського району, після чого поїхав з місця події.

Пішохід загинув на місці аварії. Поліцейські розшукали водія-винуватця. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик.

Поліцейські розшукали винуватця аварії

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.