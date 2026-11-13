Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу

У Шептицькому районі Львівської області внаслідок зіткнення двох позашляховиків загинула чотирирічна дівчинка. Дитина перебувала в салоні Audi Q5, якою керував її батько. Водія іншого автомобіля затримали, повідомила поліція Львівщини у п’ятницю, 13 листопада.

Аварія сталася у четвер, 12 листопада, близько 14:00 на дорозі між селами Новий Витків та Корчин. За попередніми даними слідства, 43-річний водій Mercedes-Benz ML 350 на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi Q5 під керуванням 29-річного чоловіка.

У салоні Audi перебувала чотирирічна донька водія. Внаслідок зіткнення дівчинка отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до реанімації, однак менш ніж за три години дитина померла. Обидва водії не постраждали. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Водія Mercedes-Benz затримали. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення йому про підозру. Досудове розслідування триває.

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