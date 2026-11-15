Перший модуль Starship успішно приземлився на місце запуску, де його спіймали механічні руки

Вперше в історії космічний корабель Starship виробництва компанії SpaceX успішно повернувся на Землю після місії на орбіті. Ця подія наблизила компанію до розробки багаторазової ракети, яка не втрачатиме частини після виходу в космос, повідомили у пресслужбі SpaceX у ніч на 15 листопада.

У пʼятницю, 13 листопада, під час свого 15-го польоту Starship відʼєднався від злітного майданчика Starbase у Техасі, а вже наступного дня, 14 листопада, зміг успішно приземлитися там само.

We did it https://t.co/K5q0kvTY9v — Mark Federschmidt (@BoosterTribe) November 14, 2026

Після виходу на орбіту Starship розгорнув 26 супутників Starlink V3 та увійшов у фазу навколоземного польоту на орбіті. Корабель провів у космосі 20 годин, після чого команда SpaceX погодила його повернення на місце запуску.

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«Starship успішно повторно запустив один двигун Raptor та виконав схід з орбіти, вийшовши з орбіти та розпочавши свій шлях крізь атмосферу Землі», – повідомили у SpaceX.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Космічний корабель, який спустився на пусковий майданчик, спіймали механічні руки під назвою «Мехзілла». Після цього космічне судно відімкнуло двигуни.

Водночас компанії не вдалося повернути нижній модуль ракети Super Heavy. На ракетах Falcon 9, які використовувала компанія, повертався лише перший. На розробку Starship витратили близько 15 млрд доларів, понад 3 з яких виділила NASA.

Перше в історії повернення Starship на Землю наблизило американську компанію до створення багаторазової ракети, яка дозволить значно здешевити космічні польоти. Кораблі такого типу дозволять не будувати нові ракети для кожного польоту.