Запуск ракети Starship V3 відбувся з другого разу

Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства. Йдеться про ракету Starship V3, якою планують доправити людей на Місяць.

Запуск ракети відбувся близько 01:30 23 травня за київським часом. SpaceX оприлюднила момент запуску Starship V3 – на відео видно, як ракета відривається від землі та за кілька секунд досягає швидкості в понад 500 км/с.

Після того як Starship V3 вийшла у відкритий космос, вона здійснила маневр, розгорнула супутники Starlink та їхні симулятори та приводнилася в Індійському океані. політ тривав близько години.

Зазначимо, попередній запуск, запланований на 22 травня, скасували за 28 секунд до старту. Інженери виявили технічну проблему з гідравлічним штифтом на стартовій вежі.

Це був перший успішний політ для третього покоління ракети Starship. Саме ракета Starship V3 має доставити астронавтів на Місяць в межах місії Artemis IV у 2028 році. Загалом Starship запустили вже 12 разів.