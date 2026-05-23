SpaceX успішно запустила найпотужнішу ракету в історії
Попередній запуск ракети Starship V3 скасували за кілька секунд до старту
Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства. Йдеться про ракету Starship V3, якою планують доправити людей на Місяць.
Запуск ракети відбувся близько 01:30 23 травня за київським часом. SpaceX оприлюднила момент запуску Starship V3 – на відео видно, як ракета відривається від землі та за кілька секунд досягає швидкості в понад 500 км/с.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/LQLdjK5V6K
— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
Після того як Starship V3 вийшла у відкритий космос, вона здійснила маневр, розгорнула супутники Starlink та їхні симулятори та приводнилася в Індійському океані. політ тривав близько години.
Зазначимо, попередній запуск, запланований на 22 травня, скасували за 28 секунд до старту. Інженери виявили технічну проблему з гідравлічним штифтом на стартовій вежі.
Це був перший успішний політ для третього покоління ракети Starship. Саме ракета Starship V3 має доставити астронавтів на Місяць в межах місії Artemis IV у 2028 році. Загалом Starship запустили вже 12 разів.