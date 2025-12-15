SpaceX може вийти на біржу

Компанія SpaceX Ілона Маска планує викупити акції на суму 2,56 млрд доларів і готується до можливого виходу на біржу. Про це йдеться у внутрішньому листі фінансового директора компанії Бретта Джонсена, пише The New York Times.

Викуп відбудеться за ціною 421 долар за акцію, що майже вдвічі перевищує внутрішню ринкову оцінку, встановлену у липні. Джонсен також підтвердив, що IPO може відбутися, але точні строки та оцінка залишаються невизначеними.

«Якщо все пройде вдало і ринки будуть прихильні, публічне розміщення акцій може залучити значний капітал», – написав він.

Залучені гроші спрямують на розвиток ракети Starship, створення космічних датацентрів для штучного інтелекту та будівництво місячної бази.

Скільки коштує SpaceX?

За оцінкою, вартість SpaceX вже досягла 800 млрд доларів, перевершивши попередній рекорд у 500 млрд доларів, встановлений OpenAI. Це знову робить SpaceX найдорожчою приватною компанією світу.

Якщо компанія все ж вийде на біржу, її оцінка може сягнути 1,5 трлн доларів, що приблизно дорівнює ринковій капіталізації Saudi Aramco під час рекордного IPO у 2019 році.

Для порівняння, у жовтні 2025 року компанія Nvidia першою у світі досягла ринкової вартості 5 трлн доларів, а OpenAI розглядає можливість IPO з оцінкою до 1 трлн доларів у другій половині 2026 року.