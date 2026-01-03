У 2025 році Tesla реалізувала 1,64 млн електрокарів

У 2025 році компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla вперше продала менше електромобілів, ніж її китайський конкурент BYD Auto. Про це в суботу, 3 січня, поінформував портал Onet.pl.

За даними Tesla, минулого року компанія продала 1,64 млн електромобілів, тоді як показники BYD за той же період сягнули 2,26 млн одиниць.

«Експерти стверджують, що попит на електромобілі в США знижується, а права політична риторика Маска відштовхнула від Tesla частину споживачів у Європі. Втрата позицій Tesla стала практично неминучою, коли наприкінці вересня США скасували податкову пільгу в розмірі 7,5 тис. доларів на електромобілі», – зазначає видання.

Після закінчення терміну дії пільги продажі Tesla у четвертому кварталі 2025 року впали на 16%. Окрім того, 2025 рік став другим роком поспіль, коли компанія реалізувала менше авто, ніж у попередньому році.

Водночас китайський виробник BYD не потребував американського ринку (на якому він навіть не присутній), щоб витіснити застарілу пропозицію Tesla, покладаючись на розширення в Європі та Латинській Америці.

Журналісти ставлять питання, чи є Tesla взагалі виробником електромобілів? З фінансової перспективи – так. Продаж автомобілів як і раніше становить близько 75% доходів Tesla. Але символічно – можливо, ні. Ілон Маск зосередив увагу на розвитку робототехніки, прогнозуючи, що 80% вартості Tesla врешті-решт припадатиме на гуманоїдного робота Optimus.

Попри різке падіння продажів автомобілів, у 2025 році вартість акцій Tesla зросла на 11%. У листопаді минулого року акціонери схвалили неймовірно високу компенсацію для Маска, головним чином для того, щоб утримати його на посаді генерального директора і запобігти обвалу курсу акцій.

Експерти прогнозують, що 2026 рік стане ще одним складним роком для ринку електрокарів, хоча відскок можливий у 2027 році, якщо компанії дотримають обіцянки пропонувати дешевші варіанти, зауважує Onet.pl.