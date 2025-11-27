Tesla втрачає позиції на ринку

Продажі Tesla різко скорочуються на ключових світових ринках – у Європі, Китаї та США – на тлі загального зростання попиту на електромобілі. Аналітики вказують на системні проблеми компанії та застарілий модельний ряд, який дедалі важче конкурує з агресивною експансією інших автовиробників, пише Reuters.

Поки Ілон Маск зосереджений на робототехнічних проєктах та суперечках навколо компенсаційного пакета на 1 трлн доларів, основний бізнес Tesla переживає спад. У жовтні реалізація автомобілів бренду в Європі обвалилася на 48,5% у річному вимірі, свідчать дані Європейської асоціації автовиробників. Із початку року падіння становить близько 30%, тоді як загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 26%.

Колись Model Y була найпродаванішим автомобілем у світі, однак нині Tesla стрімко втрачає позиції у світових рейтингах. Конкуренти активно оновлюють лінійки електрокарів і пропонують доступніші моделі, тоді як у Tesla суттєвих оновлень майже не було.

Особливо відчутним став тиск з боку китайського виробника BYD, який у жовтні продав у Європі 17 470 авто – удвічі більше, ніж Tesla. Тим часом німецький Volkswagen за дев’ять місяців року збільшив продажі електромобілів на 78,2% – до 522 600 машин, що втричі перевищує показники американського конкурента.