Ринок уживаних авто в Україні б’є рекорди

У жовтні українці оформили 25,6 тисячі вживаних легкових авто, привезених із-за кордону. Це на 8,4% більше, ніж у вересні, і майже на 54% більше, ніж за жовтень минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Попит на імпортні автомобілі стабільно зростає від початку року – з 14,5 тисяч у січні до 25,6 тисячі у жовтні. Основний драйвер цього зростання – електромобілі. Як зазначають експерти, українці дедалі частіше купують електрокари ще до того, як ті прибувають у країну.

Які найпопулярніші автомобілі серед українців

Серед брендів-лідерів традиційно перше місце посідає Volkswagen – 3 449 авто. Далі йдуть:

Audi (2 444);

(2 444); Tesla (2 110);

(2 110); Nissan (2 022);

(2 022); BMW (1 626).

До десятки також увійшли: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda.

«Volkswagen Golf, Tiguan і Passat залишаються вічнозеленими хітами, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y, Model 3, Nissan Leaf і KIA Niro вже фактично конкурують із класичними моделями на бензині чи дизелі», – зазначили в Інституті.

У преміумсегменті жовтень не минув без яскравих поповнень: українці зареєстрували по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, два Ferrari та дев’ять Maserati.