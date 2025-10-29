OKKO і WOG підвищили ціни на дизпаливо

Мережі автозаправних станцій OKKO та WOG 29 жовтня підняли ціни на дизельне пальне на 1 гривню за літр, повідомляє галузеве видання «Нафторинок». Це перше підвищення вартості дизпального з кінця червня 2025 року.

Тепер звичайне дизпаливо коштує 59,99 грн/л, а преміальне – 62,99 грн/л. Як пояснює видання, зростання стало наслідком підвищення гуртових цін, які з початку жовтня зросли в середньому на 2,65 грн/л (+5,6%).

Водночас ціни на бензини та автогаз залишилися без змін:

А-95 – 61,99 грн/л;

Преміальний А-95 – 64,99 грн/л;

А-100 – 71,99 грн/л;

Автогаз – 35,98–35,99 грн/л.

За даними видання, деякі оператори ринку вже коригували ціни раніше. Зокрема Marshal, «БРСМ-Нафта», Chipo, BVS, а також локальні мережі Vt Petroleum, SVR, Slon, «Дніпронєфть», «Перон», Neon.

Тенденції на ринку пального

На фоні цього аналітики зауважили, що влітку Нацбанк не очікував суттєвих змін цін на пальне до кінця 2025 року, однак ринок уже кілька місяців демонструє тенденцію до зростання.

У червні імпорт дизпального скоротився з усіх основних напрямків, що створило тиск на ціни, а на початку липня середня ціна бензину А-95 становила 58,93 грн/л, тоді як дизпальне коштувало 55,86 грн/л.

Крім того, «Укрнафта» нещодавно оголосила новий тендер на закупівлю бензину, дизеля та LPG і заявила, що відмовиться від постачань пального індійського походження.