Володимир Зеленський повідомив про підготовку росіянами нового масованого удару
Росія планує скористатися складними погодними умовами в Україні
Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий масований удар по Україні. Цю інформацію президент отримав від української розвідки. Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення у понеділок, 12 січня.
«Є інформація від розвідки, що росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися», – сказав Володимир Зеленський, закликавши українців реагувати на сигнал повітряної тривоги.
Водночас Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді української переговорної групи. За словами президента, наразі формується графік нових зустрічей з американською стороною. Зеленський наголосив на активній роботі України над завершенням війни.
«Розуміємо, що американська сторона постійно спілкується з Росією, у тому числі з приводу базового документа для закінчення війни. Це – політичний документ, у якому ми сформулювали наше бачення, те що може спрацювати реально», – розповів Володимир Зеленський.
Водночас зауважив глава держави, риторика Росії не свідчить про її готовність до миру. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що США та партнери мають збільшити тиск на Москву у разі відмови від припинення вогню.
Нагадаємо, ввечері 8 січня Володимир Зеленський попереджав українців про плани росіян завдати масованого удару по країні. В ніч на 9 січня росіяни випустили по Україні 26 ракет різних типів, у тому числі балістичну ракету «Орєшник», й 242 БпЛА. У Києві внаслідок обстрілу загинули четверо людей, також у місті та області без електроенергії залишились пів мільйона споживачів, також були проблеми з водопостачанням. Крім того, через атаку росіян половина багатоповерхівок Києва залишилася без опалення.
Балістичною ракетою «Орєшник» росіяни поцілили по Львівщині, уразивши об’єкт критичної інфраструктури, жителі області не постраждали.