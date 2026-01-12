Президент попередив, що Росія готує новий масований удар по Україні

Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий масований удар по Україні. Цю інформацію президент отримав від української розвідки. Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення у понеділок, 12 січня.

«Є інформація від розвідки, що росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися», – сказав Володимир Зеленський, закликавши українців реагувати на сигнал повітряної тривоги.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді української переговорної групи. За словами президента, наразі формується графік нових зустрічей з американською стороною. Зеленський наголосив на активній роботі України над завершенням війни.

«Розуміємо, що американська сторона постійно спілкується з Росією, у тому числі з приводу базового документа для закінчення війни. Це – політичний документ, у якому ми сформулювали наше бачення, те що може спрацювати реально», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас зауважив глава держави, риторика Росії не свідчить про її готовність до миру. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що США та партнери мають збільшити тиск на Москву у разі відмови від припинення вогню.

Нагадаємо, ввечері 8 січня Володимир Зеленський попереджав українців про плани росіян завдати масованого удару по країні. В ніч на 9 січня росіяни випустили по Україні 26 ракет різних типів, у тому числі балістичну ракету «Орєшник», й 242 БпЛА. У Києві внаслідок обстрілу загинули четверо людей, також у місті та області без електроенергії залишились пів мільйона споживачів, також були проблеми з водопостачанням. Крім того, через атаку росіян половина багатоповерхівок Києва залишилася без опалення.

Балістичною ракетою «Орєшник» росіяни поцілили по Львівщині, уразивши об’єкт критичної інфраструктури, жителі області не постраждали.