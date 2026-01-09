Ракета летіла по балістичній траєкторії, її тип іще встановлюють

Ракета, якою пізно вночі Росія атакувала Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год по балістичній траєкторії. Ракету середньої дальності випустили з полігону «Капустин Яр». Про це 9 січня повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури Львова 8 січня о 23:47, застосувавши балістичну ракету. Серія вибухів пролунала майже одразу після оголошення повітряної тривоги, а моніторингові канали про фіксування ракети не повідомляли.

«Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год по балістичній траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів», – повідомили в повітряних силах.

Також в ПС уточили, що Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності із полігону «Капустин Яр» Астраханської області. Це перший випадок застосування для атаки по Львову ракети такого типу.

Додамо, що на цьому полігоні дислокуються балістичні міжконтинентальні ракети «Орєшнік». З відкритих джерел відомо, що швидкість руху ракети становить 12,5 тис. км/год.

«Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 км від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами. Тим часом міноборони ворога заявляє, що цей “Орєшнік” нібито “помста” за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Нічого нового від країни вбивць і брехунів», – повідомив Андрій Садовий.

Зараз на місці влучання працюють відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Цивільні обʼєкти не постраждали.

P.S. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 8 січня Росія застосувала для атаки на Україну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».