Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном

Україна спільно з Румунією будують дві нові лінії електропостачання, які мають підтримати українські регіони. У четвер, 12 березня Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан підписали двосторонні документи про енергетику та стратегічне партнерство.

Під час зустрічі з Нікушором Даном у Києві Володимир Зеленський уклав із ним низку двосторонніх документів. Зокрема, йдеться про домовленості щодо співпраці в енергетичному секторі та про наміри створити спільне виробництво оборонної продукції.

На брифінгу, присвяченому зустрічі, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Румунія почали будувати дві нові лінії електропостачання. Будівництво ведеться в межах документа про будівництво інтерконекторів.

За словами лідерів країн, ці дві лінії дозволять підтримати низку українських областей, зокрема Чернівецьку. Своєю чергою Румунія матиме сильніші позиції в гарантуванні енергетичної безпеки. Перший інтерконектор планують побудувати вже у 2026 році.

Крім того, Україна та Румунія домовилися спільно виробляти дрони, повідомив Нікушор Дан. Також країни анонсували відкриття нових пунктів пропуску на спільному кордоні та обговорили постачання американських енергоресурсів.

Під час зустрічі Зеленський запевнив Дана, що в Україні продовжать діяти всі права румунської меншини, зокрема працювати школи румунською мовою. Крім того, в Румунії можуть проводити богослужіння румунською мовою – водночас, чи діятиме Румунська православна церква, не обговорювалося.

Нагадаємо, наприкінці грудні 2025 року Румунія приєдналася до програми PURL із закупівлі американської зброї для України. Країна виділила 50 млн доларів у межах бюджетної стелі на 2025 рік.