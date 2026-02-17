Загальна вартість проєкту – понад 758 тис. євро

Моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Румунія – Україна 2021–2027 затвердив проєктування нового пункту пропуску «Яблунівка – Ремети». Документацію для нового КПП на Закарпатті розроблятимуть за гроші ЄС.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у понеділок, 17 лютого, загальна вартість проєкту становить понад 758 тис. євро.

«Він передбачає розробку проєктної документації на влаштування пункту пропуску “Яблунівка – Ремети” та під’їзного шляху від автомобільної дороги Т-0737 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино з сервісною зоною (примикання до Н-09) до пункту перетину», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Нагадаємо, проєкт з технічної підготовки до відкриття пішохідного та автомобільного пункту пропуску на кордоні «Яблунівка-Реметі (Гута)» Закарпаття реалізовує спільно з повітовою радою Марамуреша.

Будівництво пункту пропуску передбачено стратегією розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року, схваленого Кабміном у грудні 2024 року.