«Русский мир» втратив доступ до свого єдиного супутника

Росія втратила телекомунікаційний супутник «Экспресс-АТ1», який забезпечував мовлення пропагандистських медіа в Росії, а також на окупованих територіях України. Супутник відключився 4 березня з невідомих причин і не підлягає відновленню. Про це 11 березня повідомили телеграм-канал Astra та видання The Moscow Times з посиланням на російське держпідприємство «Космическая связь».

Як йдеться в повідомленні, супутник «Експрес-АТ1» використовувався трьома російськими операторами супутникового телебачення: «Триколор», «НТВ-Плюс» і «Русский мир». Останній був створений у 2022 році для ведення пропагандистського мовлення на окупованих українських територіях.

Як заявили в держкомпанії-власниці супутника, спроби відновити його роботу не мали успіху і «тепер супутник можна вважати втраченим». Його заміна – новий супутник «Экспресс-АТ3» – з’явиться на орбіті не раніше 2030 року.

Несподіваний збій російського телекомунікаційного супутника змусив великих постачальників звертатися за екстреною допомогою до іноземних операторів. «Триколор» заявив, що розпочав переговори з московською міжнародною організацією космічного зв’язку «Интерспутник» щодо оренди потужностей на іншому супутнику. «НТВ Плюс» повідомив, що тимчасово надав постраждалим клієнтам безплатний доступ до цифрових каналів, тоді як «Русский мир» втратив доступ до свого єдиного супутника.

Джерело журналістів в телекомунікаційній галузі РФ повідомило, що раптовий збій «Экспресс-АТ1» міг бути спричинений чим завгодно: від зовнішнього впливу до кібератаки.

До слова, наприкінці лютого компанія OpenAI повідомила, що заблокувала низку акаунтів у ChatGPT, пов’язаних із російською пропагандистською мережею «Рибарь».