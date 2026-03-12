Густий чорний дим від пожежі на нафтобазі в Тихорєцьку 12 березня

У ніч на 12 березня безпілотники атакували нафтобазу в Тихорєцькому районі Краснодарського краю Росії. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Жителі російського Тихорєцька розповіли про серію потужних вибухів, після яких у місті спалахнула пожежа. За їхніми словами, вогонь охопив резервуари на місцевій нафтобазі.

Голова Тихорєцького району підтвердив, що після атаки дронів сталося загоряння на НПЗ. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 83 рятувальників та 26 одиниць техніки.

За інформацією аналітика російського телеграм-каналу ASTRA, загорілися резервуари на нафтобазі, яка входить до перевалочного пункту компанії «Тихорєцьк-Нафта».

Увага: на відео присутня ненормативна лексика! 18+

Тихорєцький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних центрів нафти на півдні Росії. Об’єкт розташований у Краснодарський край і перебуває під управлінням ТОВ «Тихорєцьк-Нафта», що входить до структури «Транснєфті». Він використовується як велика нафтобаза та перевалочний термінал.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі сили ППО нібито знищили 80 українських безпілотників над територією РФ та анексованим Кримом. Згідно із заявою відомства, 30 дронів було збито над Краснодарським краєм.

Зазначимо, що українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ цієї ночі.

Доповнено. Джерела «Бабеля» повідомили, що дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї РФ.