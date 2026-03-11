Олег Стринжа працює фінансовим директором «Ощадбанку» з 2021 року

Правління «Ощадбанку» тимчасово відсторонило заступника голови правління відповідального за фінанси (CFO) Олега Стринжу від участі в роботі тендерного комітету на час проведення розслідування. Про це у середу, 11 березня, повідомила пресслужба банку.

У фінустанові заявили, що Печерська окружна прокуратура вручила Стринжі підозру за статтею про службову недбалість. Справа стосується процесу проведення закупівель акумуляторних батарей з інверторами на суму 140,9 млн грн, які мали забезпечити безперебійну роботу відділень.

У банку наголосили, що повідомлення про підозру є лише процесуальним етапом і не означає доведення вини. Також у пресслужбі зазначили, що Стринжа сам звернувся із заявою про тимчасове відсторонення від виконання частини обов’язків на період розслідування.

«“Ощадбанк”, з метою сприяння об'єктивному з'ясуванню фактичних обставин, надаватиме всі необхідні матеріали правоохоронним органам та органам правосуддя за процедурами, визначеними чинним законодавством України», – зазначили у фінустанові.

Олег Стринжа працює фінансовим директором «Ощадбанку» з 2021 року та має понад 25 років досвіду у банківському секторі. Раніше він працював у банках Societe Generale Ukraine, ING Bank Ukraine та Pekao Ukraine, а також входив до правління «Універсал банку». Крім того, він понад шість років очолював департамент фінансового контролінгу у Національному банку України, де відповідав за планування витрат, фінансове прогнозування та підготовку управлінської фінансової звітності.

Нагадаємо, Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок ексголові Самбірської РДА, який, керуючи відділенням «Ощадбанку», організував схему для привласнення грошей клієнтів. Андрій Жепко уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав умовне покарання.