Радіолокаційну станцію «Ястреб-АВ» уразили далеко за лінією бойового зіткнення

Бійці окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російську радіолокаційну станцію 1К148 «Ястреб-АВ» у Луганській області. Про це повідомив підрозділ у середу, 11 березня. А військові Сил спеціальних операцій атакували склад ракетно-артилерійського озброєння в селі Широка Балка на Донеччині.

Військові Lasar’s Group зазначили, що уразили комплекс 1К148 «Ястреб-АВ» далеко за лінією бойового зіткнення. Після першого точного удару росіяни спробували евакуювати радіолокаційну станцію. Однак українські оператори дронів змогли відстежити переміщення техніки.

«Бійці Lasar’s Group проявили креативність і відстежили пересування РЛС. Наш пілот посадив бомбер на “Ястреб-АВ” і завдяки цьому “Лазарі” рухалися з нею по маршруту», – йдеться у повідомленні.

Після цього по станції завдали кількох додаткових ударів, які остаточно знищили комплекс.

Операцію провели у взаємодії з підрозділом управління черговими силами командного пункту Регіонального центру радіоелектронної розвідки «Північ». Саме вони надали інформацію про район розташування російської техніки. За оцінками військових, її орієнтовна вартість становить близько 50 млн доларів.

Водночас 11 березня також стало відомо, що підрозділи Сил спеціальних операцій завдали низку інших успішних ударів по військових об’єктах Росії на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, українські військові знищили:

склад ракетно-артилерійського озброєння в селі Широка Балка на Донеччині, де після удару тривалий час детонували боєприпаси;

радіолокаційну станцію 64Н6Е разом з антеною в Севастополі, яка забезпечувала роботу зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400;

склад розвідувальних безпілотників у Новозлатополі;

склад матеріально-технічного забезпечення у Мар'янівці.

У ССО зазначили, що проведенню цих операцій сприяв підпільний рух опору на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що українські військові вперше збили дрон-камікадзе типу «шахед», що додатково ніс на собі два FPV-дрони.