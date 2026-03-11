Правоохоронці затримали посадовця ТЦК під час одержання 4 тис. доларів за двох військовозобов’язаних

ДБР та поліція затримали заступника начальника одного з відділів Чернівецького РТЦК та СП після передачі хабарів за зняття з розшуку двох військовозобов’язаних. Про це повідомили на сайті ДБР.

Як вказано у повідомленні, у січні 2026 року до посадовця звернувся знайомий, який хотів отримати консультацію про законні підстави зняття з розшуку. Натомість отримав пропозицію допомоги із розв’язанням питання за винагороду. Військовий запевняв, що може посприяти, аби конкретних осіб виключили з переліку розшукуваних.

24 лютого 2026 року правоохоронці затримали посадовця ТЦК під час одержання 4 тис. доларів за двох військовозобов’язаних, яким він обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

Згодом повідомлення про затримання видалили з сайту ДБР. У судовій ухвалі вказано, що затриманий працівник ТЦК має звання майора, під час вимагання хабаря посадовець запевняв, що якщо чоловіки не заплатять гроші, то їх мобілізують. За хабар військовозобов’язаних мали зняти з розшуку та оновити військово-облікові дані.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що розпочали службове розслідування.

Заступнику начальника одного з відділів Чернівецького РТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання хабаря за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.