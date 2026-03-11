«Агробудсервіс» видобувало пісок біля Миколаєва на лісовій ділянці

Верховний Суд зобов’язав ТзОВ «Агробудсервіс» сплатити Миколаївській міській раді понад 40 млн грн за незаконне видобування піску. Компанія належить власникам холдингу «Онур», який відомий масштабними дорожніми і будівельними проєктами на Львівщині.

Як вказано у матеріалах справи, у 2014 році ГУ Держгеокадастру у Львівській області передало ТзОВ «Агробудсервіс» в оренду на 15 років ділянку біля Миколаєва площею понад 20 га, із яких 0,3 га розташовані в межах лісництва. На цій ділянці компанія мала дозвіл на видобуток піску. Однак працівники державної лісової охорони ДП «Стрийське лісове господарство» виявили, що впродовж 2016-2017 років підприємці видобували пісок поза межами дозволеної ділянки, захопивши 0,2 га лісу. За цей час підприємці незаконно видобули 75 тис. м³ піску на території лісництва. За підрахунками слідства, це завдало державі збитків на понад 40 млн грн.

Через це прокуратура звернулася в суд із кримінальним і господарським позовами. У 2018 році Миколаївський райсуд визнав колишнього директора ТзОВ «Агробудсервіс» Сагра Кахраман Уналу винним та звільнив від кримінальної відповідальності, оскільки працівники підприємства взяли його на поруки.

У червні 2026 року Господарський суд задовольнив позов щодо лише часткової сплати збитків – понад 16 млн грн, однак Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ТОВ «Агробудсервіс» сплатити Миколаївській міській раді ще понад 24 млн грн. У лютому 2026 року Верховний Суд остаточно зобов’язав компанію сплатити понад 40 млн грн. Це рішення оскаржити не можна.

Нагадаємо, у 2021 році керівник ДП «Стрийське лісове господарство» Ростислав Павлів отримав підозру в службовій недбалості через незаконний видобуток піску на території його лісництва. У березні 2024 року мешканці Тростянця звернулися до депутатів Львівської обласної ради з вимогою скасувати своє ж рішення про дозвіл на видобуток піску в межах лісу.

ТзОВ «Агробудсервіс» із 2016 року належить власникам групи компаній «Онур», що займається ремонтом доріг, а також інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо. Власниками компанії є громадяни Туреччини Онур Четінджевіз та Іхсан Четінджевіз.