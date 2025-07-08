Компанія «Агробудсервіс» захопила під видобуток піску частину лісу

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Агробудсервіс» сплатити Миколаївській міській раді понад 16 млн грн за незаконне видобування піску. Компанія «Агробудсервіс» належить власникам холдингу «Онур», відома масштабними будівельними проєктами на Львівщині.

Як вказано в матеріалах справи, у 2014 році ТзОВ «Агробудсервіс» отримало в оренду на 15 років ділянку біля Миколаєва площею понад 20 га, із яких 0,3 га розташовані в межах лісництва. На цій ділянці компанія мала дозвіл на видобуток піску. Однак працівники державної лісової охорони ДП «Стрийське лісове господарство» виявили, що впродовж 2016-2017 років підприємці видобували пісок поза межами дозволеної ділянки, захопивши 0,2 га лісу. За цей час підприємці незаконно видобули 30 тис. м³ піску на території лісництва.

Через це прокуратура звернулася в суд. У результаті експертиз з’ясувалося, що внаслідок незаконного видобутку піску держава зазнала збитків на понад 16 млн грн. У 2018 році Миколаївський райсуд визнав колишнього директора ТзОВ «Агробудсервіс» Сагра Кахраман Уналу винним та звільнив від кримінальної відповідальності, оскільки працівники підприємства взяли його на поруки.

За час слідства прокуратура з’ясувала, що видобуток піску взагалі був незаконним, адже підприємство не мало акта про надання гірничого відводу та проєкту розробки кар’єру. У відповідь на це в компанії повідомили, що «Агробудсервіс» працює з 1992 року й того часу видобуває пісок в Тростянці, відповідно до спеціальних дозволів Державної служби геології та надр. Крім цього, компанія посилається на договір оренди землі під видобуток площею 6,5 га з 2007 року.

Однак 30 червня Господарський суд підтвердив, що компанія незаконно видобувала пісок із суміжної ділянки та зобов’язав її сплатити Миколаївській міській раді понад 16 млн грн. Крім цього, компанія має сплатити 242 тис. грн до держбюджету. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у 2021 році керівник ДП «Стрийське лісове господарство» Ростислав Павлів отримав підозру в службовій недбалості через незаконний видобуток піску на території його лісництва. У березні 2024 року мешканці Тростянця звернулися до депутатів Львівської обласної ради з вимогою скасувати своє ж рішення про дозвіл на видобуток піску в межах лісу.

ТзОВ «Агробудсервіс» із 2016 року належить власникам групи компаній «Онур», що займається ремонтом доріг, а також інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо. Власниками компанії є громадяни Туреччини Онур Четінджевіз та Іхсан Четінджевіз.