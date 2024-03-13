Дочірня компанія фірми «Онур» розширює піщаний кар'єр упритул до села

Мешканці села Тростянець, що поблизу Миколаєва на Львівщині, обурені рішенням депутатів Львівської облради, які вилучили з меж ландшафного парку «Стільське Горбогір’я» понад 13 га лісу та дозволили там приватній компанії розширити піщаний кар’єр впритул до села. Люди звернулися в прокуратуру та вимагають скасувати згадане рішення депутатів.

12 березня представники громади Тростянця приїхали з плакатами під Львівську облраду.

«4 липня, коли ви прийняли рішення №485 про зміну меж ландшафного парку «Стільське Горбогір’я», наше життя перевернулося з ніг на голову. Наслідки дуже жахливі. На даний момент вирубано 5,6 га лісу, думаємо, що буде ще більше. Лісу, в якому росли червонокнижні рослини», – заявила під час виступу на сесії облради жителька Тростянця Уляна Лазорик.

«За 50 м від наших присадибних ділянок вже відкрили кар’єр. Ми маємо жити постійно у шумі, бруді, що порушує наші права і свободи як громадян України. Кар’єр поруч біля будинків – це неприпустимо», – наголосила активістка.

За словами Уляни Лазорик, ліс вирубали без громадських слухань, роботи проводять без оцінки впливу на довкілля (ОВД) та не дотримуючись санітарно-захисних зон. Тому мешканці звернулися в прокуратуру. У відповіді на звернення прокуратура вказала на певні порушення, зокрема, відсутність дозволу ЛОВА на укладання договору сервітуту між лісництвом та фірмою «Агробудсервіс», яка експлуатує кар’єр.

Рішення про зміну меж регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я» Львівська облрада ухвалила 4 липня минулого року. Там йшлося про вилучення двох ділянок – 11,8 га під розширення полігону для Нацгвардії та ще одної ділянки 13,2 га. При цьому департамент екології та природних ресурсів ЛОВА, який готував проект на сесію, не прописав мету вилучення другої ділянки, яка насправді призначалася під розширення піщаного кар’єру для ТОВ «Агробудсервіс».

Депутат Львівської облради від «Свободи» Михайло Байтала вважає, що таким чином депутатів ввели в оману, об’єднавши в одному рішенні вилучення ділянок під полігон та піщаний кар’єр.

«Я думаю, що депутати не розібралися. Про кар’єр на сесії і на комісії доповідач нічого не сказав. Якщо би депутати не проголосували рішення, вийшло би так, що вони проти полігону, щоб навчати Нацгвардію», – каже Михайло Байтала.

Депутат підтвердив заяви мешканців про те, що на ділянці, яку вилучили з меж парку, вже зрізали кілька гектарів лісу, розширили кар’єр, при цьому до села лишилося менше 200 метрів. «Відповідно до документації, яку фірма подавала раніше, масштаби виробництва сягають 100 тис. м3 піску та 58 тис. м3 вапняку в рік», – каже Михайло Байтала.

Після рішення депутатів піщаний кар’єр дозволили розширити впритул до села (фото мешканців)

Директорка департаменту екології Львівської ОВА Оксана Війтик відкидає звинувачення у тому, що депутатів не поінформували про те, що одна з ділянок вилучається з меж парку під піщаний кар’єр. З її слів, до проекту рішення надали пакет документів, де були всі погодження, клопотання, тому депутати знали, за що голосують.

«Нічого не приховувалося від депутатів. До 4 липня на сайті облради висіло два проекти рішення – один з двома ділянками, інший виключно щодо ділянки під полігон. Депутати проголосували щодо двох ділянок. Тому це маніпуляція, що когось вводили в оману. Інша справа, що можливо депутати не дуже вникають в обґрунтовуючі матеріали, а читають тільки шапку проекту рішення», – зауважила Оксана Війтик.

Посадовиця запевняє, що перед голосуванням проект про вилучення ділянок з меж парку пройшов усю процедуру. «З бюрократичної точки зору відбулися всі погодження і підстав не виносити питання на сесію в мене не було», – каже Оксана Війтик.

Вона також додала, що громадських слухань та погоджень з громадою на розширення кар’єру не передбачалося, оскільки продовження ліцензії фірма «Агробудсервіс» отримала у 2016 році, а процедура оцінки впливу на довкілля запроваджена з 2017 року. Компанія має ліцензію на видобування корисних копалин на цій території до 2035 року.

Наразі прокуратура продовжує перевірку законності рішення депутатів облради щодо зміни меж парку. А мешканці вимагають від депутатів внести зміни у своє рішення та повернули вилучену ділянку назад у межі парку. Рішення про зміну меж парку «Стільське Горбогір’я» підтримали 47 депутатів з різних фракцій, окрім «Свободи».

За даними YouControl, ТОВ «Агробудсервіс» зареєстроване у Тростянці понад 30 років тому і займається добуванням піску, гравію тощо. Фірма є дочірньою компанією турецької фірми «Онур конструкціон інтернешнл».