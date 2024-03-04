Підозру отримав перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Ярослав Целень

ДБР викрило першого заступника начальника Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Ярослава Целеня та сімох керівників державних лісогосподарських підприємств області на незаконних рубках на 64 млн грн.

Як повідомили в понеділок, 4 березня, у ДБР та Офісі генпрокурора, організував злочинну групу, до якої увійшли сім керівників державних лісогосподарських підприємств області, перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який на час скоєння злочину був головним лісничим Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Підозрювані замість заліснення земель, зайнятих рідколіссям, видавали лісорубні квитки на проведення рубок рідколісся. При цьому вони достовірно знали, що у нормативно-правових актах, якими регламентовано порядок ведення лісового господарства, не передбачено такого виду рубок, оскільки це категорія земель лісу», – йдеться в повідомленні.

За версією правоохоронців, для прикриття своїх злочинних намірів, посадовець Львівського обласного управління лісового господарства вніс незаконні рубки рідколісся до матеріалів лісовпорядкування підприємств під час планування їх діяльності на 10 років.

Назаконні рубки проводили у п’яти державних лісгоспах Львівщини (фото Офісу генпрокурора)

Унаслідок незаконних рубок у 2019-2022 роках знищено понад 10 тис. дерев цінних порід на території пʼяти державних підприємств. Шкоду навколишньому природному середовищу оцінили у 64 млн грн.

Восьми учасникам організованої групи повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень та незаконної рубки дерев (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру в рамках кримінального провадження отримав перший заступник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Ярослав Целень.