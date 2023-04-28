Фахівці усунуть вирви, які утворилися в селі

Фахівці ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації, яка сталася вночі 27 квітня у селі Розвадів, що поблизу Миколаєва на Львівщині. Невдовзі у житлових будинках відновлять газо- та електропостачання, де його тимчасово відключили. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що станом на ранок 28 квітня у Розвадові витоку природного газу з-під землі немає.

«Також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку. Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки. Ситуація під контролем профільних спеціалістів. Причину витоку встановлюють», – написав Максим Козицький.

Наслідки витоку газу у Розвадові (фото ЛОВА)

Нагадаємо, що поблизу Розвадова бурова компанія «Горизонти» проводила розвідувальне буріння газової свердловини. Після цього, вночі 27 квітня, у селі утворилися гейзери води та газу, які пошкодили кілька будинків, сільські городи та криниці. Приблизно 30 людей евакуювали з домівок.

Згідно з даними аналітичного ресурсу YouControl, власником компанії «Горизонти», яка проводить буріння біля Розвадова, є Зіновій Козицький – батько голови Львівської ОВА Максима Козицького.