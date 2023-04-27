Через буріння газової свердловини у Розвадові утворилися гейзери води з газом, підмило будинки, городи та криниці

У селі Розвадів, що неподалік міста Миколаїв на Львівщині, сталася надзвичайна ситуація через розвідувальне буріння газової свердловини, яке проводить бурова компанія «Горизонти». Вночі у селі з-під землі хаотично почали вибиватися гейзери води та газу. У результаті пошкоджені кілька будинків, а також сільські городи та криниці. Людей довелося виселяти з помешкань.

«У нас проводяться геолого-розвідувальні роботи. Сталося так, що дуже швидко пішов газ з-під землі у «підшкірну» ґрунтову воду. Усе почало виходити на поверхню, утворилися гейзери – у когось на городі, в когось коло хати, коло стайні. Близько опівночі почала бити вода з грязюкою та газом», – розповів ZAXID.NET голова Розвадівської громади Роман Сидор.

З його слів, о 2:00 бурова компанія «Горизонти», яка проводить роботи на відстані близько 1,5 км від села (на іншому березі Дністра) вимкнула бурову установку, ситуацію вдалося стабілізувати. У результаті постраждали три будинки, які підмило водою, а також городи та криниці. Вночі люди з цих будинків були виселені.

У результаті вода з болотом біля будинків у селі сягає кількох метрів (відео мешканців села)

Мешканець громади Роман Федькович розповів, що вночі люди почули вибухи-хлопки. «Спершу вода з газом почала пробиватися на поверхню вздовж берега Дністра, а потім під одною хатою, під другою, третьою. Є кілька глибокий вирв, в яких ще бурлить газ, виходить на поверхню вода з болотом. Наслідки не ліквідовані. Компанія пояснила, що вони проводять роботи з ліквідації на буровій, поки там це все не ліквідують, не можуть проводити роботи з ліквідації наслідків у селі», – розповів Роман Федькович.

З його слів, грязюка з-під землі розлилася на досить велику територію у селі. Мешканці наразі залишаються без світла і газу.

Голова громади також розповів, що вже відбулося засідання комісії ТЕБ і НС, а представники підприємства запевнили, що готові компенсувати збитки мешканцям села. До ліквідації наслідків усі роботи з буріння свердловини зупинені.

У Львівській ОВА також підтвердили ZAXID.NET, що через надзвичайну ситуацію у Розвадові засідала місцева комісія ТЕБ і НС. Окрім того, на місце події вирушили представники екстрених служб та профільних департаментів ЛОВА. За інформацією голови ЛОВА, у результаті надзвичайної ситуації, пов'язаної з витоком природного газу, з будинків відселені 29 мешканців, зокрема, дев'ять дітей.

За даними YouControl, бурова компанія «Горизонти», яка проводить роботи біля Розвадова, належить Зіновію Козицькому, батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького.