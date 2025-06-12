На вул. Авіаційній, 7а розташований адмінкорпус і цехи компанії «Ефе бетон»

Депутати Львівської міської ради дозволили компанії орбіти «Онуру» викупити земельну ділянку на вул. Авіаційній. За відповідну ухвалу проголосували на засіданні у четвер, 12 червня.

Йдеться про ділянку площею 2,4 га на вул. Авіаційній, 7а, що призначена для обслуговування промислових приміщень. Із 2017 року цю ділянку орендує ТзОВ «Ефе бетон» під будівництво бетонозаводу. Орендна плата на рік становить 1,2 млн грн.

Компанія звернулась до ЛМР із проханням дозволити викупити цю ділянку за 28,7 млн грн. Зараз на цій ділянці розташований адмінкорпус, виробничі цехи та залізнична колія. На пленарному засіданні 12 червня депутати дозволили ТзОВ «Ефе бетон» викупити цю землю.

ТзОВ «Ефе бетон» зареєстроване у 2014 році та належить Онуру Четінджевізу – власнику відомої компанії «Онур», що займається ремонтом доріг, а також інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо. У 2019 році компанія замовила розроблення ДПТ в районі вул. Авіаційної для розбудови власної промзони.