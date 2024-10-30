Земельна ділянка площею 0,38 га розташована на вул. Шевченка на Рясному у Львові

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало з аукціону 0,38 га землі на Рясному за 5 млн грн. Ділянку під промисловість придбала фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Земельну ділянку на вул. Шевченка в мікрорайоні Рясне-2 у Львові виставили на онлайн-торги 27 вересня зі стартовою ціною 4,95 млн грн. Ділянка несільськогосподарського призначення належить до земель промисловості, транспорту, енергетики та оборони.

Аукціон відбувся 29 жовтня на онлайн-платформі Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли ТзОВ «Фотон Екстра» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», які пропонували купити землю за 5 млн грн і 5,085 млн грн відповідно. Переможцем торгів обрали компанію «Онур».

«На електронні торги цей лот виставляли вперше. Продана земля призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Тепер ще одна ділянка землі в найстарішій промзоні Львова працюватиме на благо громади. Це додаткові робочі місця, нові виробничі потужності для підприємства, яке ще раніше купувало у цій промзоні землю. А відтак надходження нових податків у бюджет Львівської громади», – повідомили в департаменті містобудування.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що займається будівництвом і ремонтом доріг і мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини. Окрім дорожнього будівництва, «Онур» інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо.

Нещодавно компанія за 7,5 млн грн купила землю під промисловість біля села Бабина на Львівщині. Під час торгів ТзОВ «Онур» також замаглось із ТзОВ «Фотон Екстра», що запропонувало на 65 тис. грн менше. Ця фірма з Одеси входить до групи родини Кєлоєвих, що також займається дорожнім будівництвом. До 2021 року власники фірми були зареєстровані в Росії.