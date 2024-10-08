За даними з реєстрів, індустріальний парк буде зосереджений на темі будівництва

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет міністрів України вніс у реєстр індустріальний парк «Екоцентр» на Львівщині. Про це під час засідання повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль згадав про реєстрацію парків «Екоцентр» на Львівщині та SUNART у Миколаївській області. Сумарно вони створять 1800 робочих місць. Більше подробиць голова Кабміну не озвучив.

Як з’ясував ZAXID.NET, ТОВ «Індустріальний парк «Екоцентр» зареєстроване наприкінці травня у Львові в офісі на вул. Грабовського, 11. Його засновниками є ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», якому належить 50% компанії, а також група львівських бізнесменів – Олег Шуптар, Володимир Губицький і Андрій Харачко, які є давніми бізнес-партнерами. Їм належить по 16,6% нового індустріального парку.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Індустріальний парк Екоцентр» займатиметься будівництвом і супутніми роботами, складським господарством, торгівлею, наданням нерухомості в оренду. Де розташований майбутній парк, яка його площа, хто буде його резидентами, наразі невідомо.

На вул. Грабовського також зареєстровані деякі інші компанії Олега Шуптаря, Володимира Губицького та Андрія Харачка. Олег Шуптар – ключова особа групи компаній родини Шуптар, до якої входять компанії з торгівлі комп’ютерною технікою, спеціалізованими інгредієнтами для виробництва шоколадних та хлібо-булочних виробів, виробництво упаковки тощо. Частки в бізнесах групи мають Володимир Губицький та Андрій Харачко.

Також Олег Шуптар є акціонером АТ «Альтбанк», що входить до групи ERC, яка, серед іншого, володіє мережею магазинів техніки Moyo.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що займається будівництвом і ремонтом доріг і мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини. Окрім дорожнього будівництва, «Онур» інвестує у видобувну промисловість, виробництво бетону, логістику, енергетику тощо.

Додамо, що у 2021 році компанія «Онур» орендувала 2 га землі в індустріальному парку «Жидачів», що належить підприємцю і політику Юрію Турянському. У 2022 році фірма повідомила, що не може платити за оренду через війну і не платила пів року, за що її виселили через суд.