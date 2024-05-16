Компанія Онур займається будівництвом доріг, мостів, володіє асфальними заводами і кількома кар'єрами

Державне агентство відновлення оприлюднило інформацію про будівництво захисних споруд ІІ-го рівня на найважливіших електричних підстанціях об’єднаної енергетичної системи України.

Із оприлюдненої інформації випливає, що на двох таких об’єктах у Львівській області захист будує компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Договори між Службою відновлення у Львівській області та «Онуром» підписувалися напряму, щоб уникнути розголошення стратегічної інформації – розташування об’єктів, конструктивних рішень тощо. Водночас в Агентстві запевняють, що всі проекти пройшли експертизу, погоджені Генеральним штабом, ДСНС та НЕК «Укренерго». А суми контрактів прописані на основі моніторингу ринкових цін на матеріали в регіоні.

Сайт «Наші гроші» проаналізував оприлюднені Держагентством відновлення ціни на основні матеріали для будівництва захисту на енергооб’єктах – арматуру, бетон, металоконструкції – і дійшов висновку, що ціни справді відповідають ринковим.

У системі Prozorro є чотири згадки про укладання договорів між Службою відновлення у Львівській області та «Онур Конструкціон Інтернешнл», інформація за якими закрита. Так, у травні 2023 року укладено два договори за кодом «Інженерні та будівельні роботи» на суму 7,66 млрд грн. Ще два такі договори загалом на 1,003 млрд грн укладені в липні 2023. Роботи за всіма мають бути завершені до кінця 2024 року. Імовірно, це саме ті закупівлі, що стосуються будівництва захисних споруд. Вони фінансуються із державного бюджету.

Про які захисні споруди йдеться

В агентстві відновлення кажуть, що такі споруди ІІ-го рівня захисту в Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі проявили себе надійно і врятували дороге обладнання на десяти підстанціях, а міста – від відключення електроенергії. Тож будувати їх на важливих об’єктах – доцільно.

Другий рівень захисту говорить про те, що ці споруди здатні захистити об’єкти від прямого влучання шахедів.

«Перший рівень – це простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, що захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то шахеда. Другий рівень – це захист від прямого влучання шахедів. Третій рівень – найбільш складний із найбільш масштабними конструкціями – це комплексний захист від шахедів і ракет», – пояснював голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Довідково. ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон зі Львова. Підприємство володіє асфальтовим заводом у мікрорайоні Рясне-2 у Львові.