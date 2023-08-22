Турецька компанія «Онур» придбала компанію з видобутку граніту у Рівненській області. Йдеться про «Рокитнівський спецкар'єр», який видобуває граніт, гранодіорит і габро-діабаз родовища Рокитнівське.

Як повідомляє Nadra.Info, «Рокитнівський спецкар'єр» має спецдозвіл на видобуток корисних копалин до 2038 року. Запаси нового родовища становлять близько 10 млн м3 сировини для щебеневої продукції.

Згідно з даними на YouControl, у травні єдиним учасником ТОВ «Рокитнівський спецкарʼєр» стало ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», і з 1 червня кінцевими бенефіціарними власниками карʼєру вказані громадяни Туреччини Четінджевіз Ісхан та Четінджевіз Онур.

Раніше власниками компанії були мешканці Рівненщини Ігор Вівчар і Інна Самойлик. Наразі Ігор Вівчар залишається директором підприємства.

Зазначимо, що для компанії «Онур» це вже восьме родовище в Україні. Також компанія володіє правом на видобування корисних копалин у трьох родовищах каоліну (всі три у Дніпропетровській області), золота (Дніпропетровщина), графіту (Хмельниччина), піску (Львівщина) та мігматитів (Вінничина).

Додамо, що ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон зі Львова.