За три місяці з родовища незаконно видобули 34 тис. м3 граніту

Директора щебеневого заводу на Рівненщині підозрюють у незаконному видобутку граніту. За версією слідства, протягом трьох місяців підприємство видобувало копалини, не маючи на це спеціального дозволу. За три місяці завод нелегально видобув граніту на 114 млн грн.

Про вручення підозри директору щебеневого заводу на Сарненщині стало відомо у понеділок, 27 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, у березні 2020 року у підприємства закінчився термін дії спецдозволу на користування надрами.

Проте директор заводу впродовж ще трьох місяців організовував видобування граніту без жодних дозвільних документів. «За цей час із родовища незаконно видобули понад 34 247 м3 корисних копалин загальнодержавного значення на 114 млн грн», – додають у прокуратурі. Про який саме завод йдеться, наразі в прокуратурі не розголошують.

Посадовцеві повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху (ч.4 ст. 240 ККУ). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.