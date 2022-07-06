Всього за три місяці підприємство видобуло базальту на 43 млн грн

Підприємство на Рівненщині підозрюють у незаконному видобуванні базальту, що спричинило збитків державі на 43 млн грн. 62-річному керівнику вже вручили підозру в порушенні правил користування надрами. Як вважає слідство, чоловік, попри призупинення дозволу на видобуток копалин, далі продовжував видобувати базальт і продавати його.

Про вручення підозри 62-річному директору підприємства стало відомо у середу, 6 липня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. У підприємства, яке очолював чоловік, була призупинена дія спеціального дозволу на користування надрами. Втім, воно продовжувало видобуток базальту.

«Його 62-річний керівник, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою групою осіб, із метою власного матеріального збагачення у період із травня по серпень 2021 року на території Головинської сільради здійснив незаконний видобуток каміння базальту загальним об’ємом 10155 м3», – йдеться у повідомленні.

Видобутий базальт він згодом продавав. Слідство порахувало, що за цей час підприємство завдало державі збитків на 43 млн грн.

Слідчі вручили йому підозру за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 240 ККУ (порушення правил використання надр). Наразі чоловік своєї провини не визнає. Втім, у разі доведення вини в суді, йому загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років.