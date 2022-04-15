Двом братам-підприємцям з Рівненщини загрожує до восьми років у тюрмі за привласнення 400 тис. грн. Відомо, що вони використали підроблені акти виконаних робіт при виконанні ремонту дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Отримані 400 тис. грн вони потім «відмили» та начебто легалізували.

Про скерування обвинувального акту в цій справі до суду повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини у п'ятницю, 15 квітня. Слідство встановило, що двоє чоловіків, один з яких обіймав посаду директора будівельного товариства, а інший був його учасником, вступили у злочинну змову і у 2018-2019 роках вчинили службове підроблення документів.

«Вони використали завідомо підроблені акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість цих робіт, при виконанні ремонту шляхопроводів автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Таким чином брати заволоділи майном Служби автомобільних доріг у Рівненській області на понад 400 тис. грн, а пізніше легалізували цей незаконний прибуток», – повідомляє прокуратура.

Справу кваліфікують за ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів), ч.3 і ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом). Фігурантам загрожує від п'яти до восьми років у тюрмі.