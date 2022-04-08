Екс-директора теплопостачальної компанії у Рівному підозрюють в привласненні майже 200 тис. грн. Саме цю суму рівненський онкодиспансер переплатив компанії за постачання теплоенергії. За статтею про привласнення державного майна чоловікові загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

Про вручення підозри повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини у п'ятницю, 8 квітня. Слідство встановило, що екс-директор теплопостачальної компанії заволодів майже 200 тис. грн, які рівненський онкодиспансер даремно сплатив за послугу з постачання теплоенергії.

«Своїми діями чоловік завдав матеріальної шкоди комунальному закладу у великих розмірах. Наразі до Рівненського міського суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України», – повідомляє прокуратура.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.