Мічені купюри виявили у службовому кабінеті працівника Держпродспоживслужби області

Рівненські правоохоронці затримали на одержанні хабара посадовця одного з управлінь Держпродспоживслужби в Рівненській області. Чоловік вимагав від підприємця 8000 грн за експертні висновки про якість риби та раків.

Про викриття на хабарі заступника начальника одного з міських управлінь Держпродспоживслужби у Рівненській області у вівторок, 25 січня, повідомила Рівненська обласна прокуратура. «За версією слідства, чоловік вимагав 8 тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємця за отримання експертних висновків щодо якості продукції – живої риби та раків»,— повідомляє прокуратура. Посадовця викрили 24 січня після передачі другої частини хабаря. У його службовому кабінеті вилучено мічені купюри. Прокуратура не повідомляє, у якому саме управлінні викрили чиновника.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Рівненській області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.