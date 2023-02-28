Міст у Ремчицях фірма відремонтувала неякісно: через асфальт було видно арматуру

Підприємицю з Рівненщини підозрюють у присвоєнні 1,9 млн грн під час ремонту мосту в Сарненському районі. Слідство вважає, що жінка підробила акти виконаних робіт, через що Служба автомобільних доріг оплатила їй фактично невиконані роботи. Слідство не розголошує назву фірми, але з відкритих джерел відомо, що ремонт виконувала київська компанія «Євро Плюс Буд», а на той час очолювала її уродженка Сарненщини Тетяна Сушко

Про оголошення підозри стало відомо в вівторок, 28 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідство встановило, що 38-річна мешканка Сарненщини, обіймаючи посаду директорки фірми, у 2019 році під час ремонту мосту поблизу села Ремчиці внесла неправдиві дані до актів приймання виконаних будівельних робіт.

«Замовник, Служба автомобільних доріг у Рівненській області, на підставі цих актів оплатив роботи, частина яких насправді не проводилася, а інша – проведена у менших обсягах. Таким чином підприємиця «заробила» майже 1,9 млн грн, які пізніше легалізувала, провівши кілька фінансових операцій», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення коштів), ч.1 ст. 209 ККУ (легалізація незаконно отриманого майна), ч.2 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Максимальне покарання, яке загрожує жінці, передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, що міст біля села Ремчиці почали ремонтувати ще в 2017 році. Однак підрядник виявився недобросовісним, тож з ним розірвали договір. В 2018 році тендер виграло київське підприємство «Євро Плюс Буд», втім, всіх робіт воно також не виконало, а частину ремонту провело неякісно. Згідно з даними із відкритих джерел, в той час фірму очолювала уродженка селища Клесів Тетяна Сушко. Втім, згідно з даними на YouControl, згодом в фірми з'явився новий власник.