Як вважає слідство, за рік спільники продали понад 40 тис. тонн піску з Радошинського піщаного кар'єру

На Волині екс-керівника Радошинського піщаного кар'єру звинуватили у незаконному продажі 40 тис. тонн піску. У справі також фігурує 30-річний спільник з Львівщини, який шукав покупців та отримував оплату. За підрахунками слідства, за рік чоловіки продали піску на понад 4 млн грн. Їм обом вручили підозри за статтею про розтрату майна, яка передбачає до 12 років тюрми.

Про вручення підозр стало відомо в понеділок, 16 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «За даними слідства, керівник підприємства та 30-річний львів'янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар'єру в Ковельському районі Волинської області піску за готівку, за заниженими цінами та підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком», – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб з вересня 2020 до вересня 2021 року спільники незаконно продали майже 40 тис. тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 млн грн.

Екс-керівнику кар'єру та його спільнику повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах). У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.