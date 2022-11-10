Марія Христецька очолює Шацький нацпарк з 2017 року

Директорці Шацького нацпарку повідомили про підозру в розтраті понад 615 тис. грн. За версією слідства, посадовиця найняла працювати двох людей, які насправді жодної роботи у нацпарку не виконували і навіть не приходили на робоче місце. Попри це, з жовтня 2021 по червень 2022 року їм платили зарплату. Прокуратура не називає імені підозрюваної, однак йдеться про 34-річну Марію Христецьку, яка очолює Шацький нацпарк з кінця 2017 року.

Про оголошення підозри прес-служба прокуратури повідомила в четвер, 10 листопада. Слідство вважає, що директорка Шацького національного парку взяла на роботу двох людей, які насправді у нацпарку нічого не робили.

«Посадовиця прийняла на роботу двох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі», – йдеться у повідомленні. За цей час працівникам виплатили понад 615 тис. грн.

Також посадовиці інкримінують ще один злочин: слідчі встановили, що жінка уклала договір на надання послуг за програмою «муніципальна няня», але послуг няні ніхто не надав. Незважаючи на це, посадовиця подала документи на відшкодування їй 23 тис. грн і отримала ці гроші.

Відтак їй повідомили про підозру одразу за декількома статтями ККУ: ч.2 ст. 190 (шахрайство), ч.4. ст. 191 (розтрата майна), ч.4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення). У разі доведення вини їй загрожує до восьми років ув'язнення.