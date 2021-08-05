На території Шацького району склались найкращі умови для вирощування лохини

На Волині на території колишнього Шацького району висадять 84,5 га лохини. Розширювати площу плантацій планують два підприємства, які вже займаються вирощуванням цих ягід. Підприємство «Волинська ягідка» планує висадити додаткових 50 га, а також підприємство «ТД Агро» заявило про розширення плантацій на 34,5 га.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, про плани розширити бізнес заявили керівники двох фірм, які вирощують лохину. Це сталось у середу, 4 серпня, під час робочої поїздки начальника департаменту Юрія Горбенка до Шацької громади.

Зокрема, про плани висадити додаткові 34,5 га лохини оголосило підприємство «ТД Агро». Також на 50 га плантації розширить підприємство «Волинська ягідка». Нині на ньому працюють 300 працівників, вони збирають ягоди на 232 га. Таким чином, після розширення «Волинська ягідка» вирощувати 282 га лохини.

Бізнес на вирощуванні лохини активізувався три роки тому. В основному, цю ягоду вирощують на території колишнього Шацького району. У департаменті пояснюють, що саме тут для лохини найсприятливіші умови. Вартість лохини на волинських ринках становить близько 140-180 грн за кілограм.

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, власниками компанії «Волинська ягідка» є Оксана Богдан, матір екс-депутата Волинської обласної ради Володимира Богдана. Також у цьому переліку є дружина екс-голови Держлісагентства Володимира Бондаря Світлана, а також їхня донька Ольга Погребенник. Власником компанії «ТД Агро» є житель Києва Євгеній Кузьмін.