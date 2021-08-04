Зараз ремонтна бригада наносить розмітку та облаштовує узбіччя

На Волині відремонтували дорогу територіального значення, яка веде до Шацька. На ділянці автошляху Шацьк-Любохини, протяжністю в 22,5 км, вклали два шари асфальту. Залишилось лише облаштувати узбіччя та нанести дорожню розмітку. Цю роботу планують виконати до Дня незалежності 24 серпня.

Як повідомила прес-служба Служби автомобільних доріг Волині, цьогоріч у області активно ремонтують дві дороги біля Шацьких озер. Одна з них – дорога від Шацька до села Любохини. На ділянці у 22,5 км замість пошкодженої бруківки вклали два шари асфальту, а також встановили нове бар'єрне огородження, сигнальні стопвчики та дорожні знаки.

Нині ремонтна бригада займається облаштуванням узбіччя та нанесенням дорожньої розмітки. Остаточно завершити ремонт цієї дороги планують до Дня незалежності. Також Служба автомобільних доріг опублікувала порівняльні світлини, аби показати, як змінився автошлях після ремонту.

Крім цього, нині триває ремонт на ще одному автошляху біля Шацька. Ремонтна бригада вже відновила понад 26 км дороги Т-03-02 із Шацька до Любомля.