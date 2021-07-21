Спорудження цього спорткомплексу обійдеться у 19 млн грн

На березі озера Світязь розпочали будівництво нового спорткомплексу, вартістю понад 19 млн грн. Його використовуватимуть як тренувальну базу для спортсменів, а також для проведення загальноукраїнських та міжнародних змагань. Згідно з умовами тендеру, завершити його будівництво планують до середини листопада цього року.

Як повідомила прес-служба Волинської ОДА, вартість спорткомплексу становить понад 19 млн грн. Більшість грошей, а саме майже 17 млн грн, надійшло від ДФРР, решту фінансує місцевий бюджет. Наразі будівельники готуються до облаштування фундаменту. Проект передбачає будівництво одноповерхового спорткомплексу та триповерхового господарського комплексу на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт». Приміщення буде доступне для людей з інвалідністю, зокрема, біля всіх входів та виходів планують облаштувати пандуси.

Тут тривають підготовчі роботи, будівельники готуються до облаштування фундаменту

Ініціатором цього будівництва виступив ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось. Як інформує ІА Конкурент, у січні цього року під час звіту ректор зазначив, в цьому спорткомплексі планують проводити загальноукраїнські та міжнародні змагання з ігрових видів спорту. Комплекс матиме усі необхідні ліцензії. Окрім змагань, там планують проводити навчально-тренувальні збори.

«Майданчик буде передбачений для волейболу, гандболу, баскетболу, міні-футболу. Також ми запланували звести зал, обладнати його усім необхідним для атлетичної гімнастики. Це буде сучасний та ліцензований, хороший спортивний комплекс», – зазначив очільник ВНУ Анатолій Цьось.

Першочергове право на користування комлексом матимуть студенти цього навчального закладу. Окрім того, універистет має укладені угоди з територіальними громадами, які також зможуть надати туди доступ своїм учням, студентам та спортсменам. Згідно з умовами тендеру, будівництво повинні завершити до 15 листопада цього року.