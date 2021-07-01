На базі СТОК «Прикарпаття» розбудовують центр патріотичного виховання

СБУ розслідує ймовірне розкрадання з Держфонду регіонального розвитку 250 тис. грн під час будівництва спортивного майданчика у с. Сприня Самбірському районі, де проводять військово-патріотичні змагання «Ігри нескорених». Директору підприємства-підрядника оголосили підозру.

«Махінаціями займався керівник фірми, яка будувала об’єкти спортивної інфраструктури. Він підробляв офіційні документи і вносив до них неправдиві дані про вартість використаних матеріалів, значно завищував ціни в документах. Така оборудка дозволила ділку безпідставно заволодіти коштами держбюджету на 250 тис. грн», – повідомили 1 липня у прес-службі СБУ Львівщини.

У прокуратурі додали, що йдеться про реконструкцію спортивного майданчика у Самбірському районі у липні 2017 року.

«Між директором товариства-підрядника та спортивно-туристичним оздоровчим комплексом (замовником) укладено договір на виконання робіт. Директор суб’єкта господарювання склав та підписав акти, до яких вніс неправдиві відомості щодо повного виконання обсягів роботи по об’єкту. Зокрема, мова йде про наявність спортивного устаткування, яке фактично на об’єкті не було, об’єми виконаних робіт та використаних матеріалів, які реально на об’єктах не виконувались та не використовувались. Судова будівельно-технічна експертиза встановила відсутність виконання перелічених робіт та устаткування», – доповнили у прокуратурі.

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, йдеться про реконструкцію спортивного майданчика на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» у с. Сприня Самбірського району, де проводять «Ігри нескорених». Місцева самбірська влада та тодішня обласна рада заявляли про розбудову на його базі Національного центру патріотичного виховання. Реконструкцією майданчика займалося ТзОВ «Еліт Спорт Груп», спочатку зареєстроване у Львові, а у 2020 році перереєстроване в Київ.

40-річному директору товариства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Слідчі встановлюють причетність інших осіб.