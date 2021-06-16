Вже з осені почнуть ремонтувати решту 19 км цього автошляху

На Волині у рамках «Великого будівництва» тривають ремонти двох доріг у районі Шацька. На автошляху Т-03-02 Піща-Шацьк-Любомль уже відремонтували 26 км під селами Піща та Положеве. Як повідомив 16 червня голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, до кінця року планують відремонтувати 45,5 км дороги між селом Піща та Любомлем.

У коментарі ZAXID.NET очільник Служби автомобільних доріг Волині Анатолій Посполітак розповів, що цьогоріч планують відремонтувати 45 км цього автошляху. Наразі готово 26, а інші 19 км ремонтуватимуть уже з вересня. Таке рішення прийняли через велику завантаженість цієї траси у період туристичного сезону.

«Це поточний і середній ремонти. Там здійснюється посилення автомобільної дороги щебенем, товщиною від 15 сантиметрів, і два шари асфальтобетону. Це цілком достатня конструкція, щоб ця дорога служила довго і гарно», – пояснив Анатолій Посполітак.

Крім того, ремонт триває на автошляху Т-03-06 Шацьк-Любохини, на відрізку в 22 км. Основну частину робіт вже виконали. Повністю завершити ремонт розраховують орієнтовно за місяць. На відміну від дороги на Любомль, під час туристичного сезону ремонт тут не зупинятимуть, оскільки на цій ділянці дороги немає великого навантаження.