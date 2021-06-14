Велике транзитне кільце стане альтернативою кільцевій дорозі Львова

На Львівщині відремонтували понад 28 км автомобільної дороги Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка, на основі якої облаштовують велике транзитне кільце навколо Львова.

У понеділок, 14 червня, у Службі автомобільних доріг Львівщини повідомили про завершення ремонту на трьох ділянках – загалом понад 28 км. Капітально відремонтували ділянку дороги, що пролягає через села Дроговиж, Вербіж, Ричагів та Велика Горожанка Стрийського району. Також перебудову цієї дороги вже провели на відтинку Комарно-Крижова та Крижова-Городок.

«Нам вдалося завершити ремонт окремих ділянок дороги від Миколаєва до Городка і вже сьогодні водії мають альтернативу закоркованій кільцевій дорозі Львова», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Зокрема, під час ремонту зрізали старе пошкоджене дорожнє покриття, провели роботи із водовідведення та у межах населених пунктів влаштували дощову каналізацію, посилили основу із щебенево-піщаної суміші з цементом, влаштували конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття, в межах населених пунктів влаштували тротуари та зовнішнє освітлення, облаштували зупинки громадського транспорту тощо.

На дорозі капітально відремонтували три мости – через річки у селах Вербіж, Ричагів та Бучали.

«Отже, дорогу, яка з'єднує між собою дві міжнародні траси М-06 Київ-Чоп та М-11 Львів-Шегині маємо повністю відремонтованою. Завдяки цьому ми суттєво розвантажимо об‘їзну дорогу Львова та його вуличну мережу, адже весь транзитний транспорт, що керує у напрямку кордону із Польщею може користуватися новим шляхом», – зазначають у САД.

Наразі тривають роботи ще на трьох ділянках – Городок-Повітно, Жовква-Кам’янка-Бузька та Куровичі-Підгородище.

Як повідомлялося, у радіусі 20-40 км від Львова облаштовують велике транзитне кільце для зручного об’їзду міста. Така велика кільцева дорога дозволить перенаправити значну частину автомобільних потоків, у тому числі вантажного транспорту, в обхід Львова без заїзду на існуючу об’їзну дорогу.