Село Мельники популярне у відпочивальників завдяки озеру Пісочне

На святкуванні дня села у Мельниках неподалік Шацька розіграють путівку в Єгипет. Переможців визначатимуть під час розіграшу лотереї. Також організатори передбачили ще 25 виграшних квитків, за які можна буде отримати призи. Святкування дня села стартує о 08:30 і триватиме до опівночі.

Як повідомили у Шацькій селищній раді, у суботу, 7 серпня, у селі Мельники Шацької громади святкуватимуть день села. На честь свята у цей день в селі влаштують святкову лотарею. Зокрема, для власників виграшних квитків підготували 25 подарунків. Крім того, організатори запланували розіграти путівку на двох на відпочинок у Єгипет. Розіграш стартує о 21:30 біля місцевого клубу.

Святкування дня села у Мельниках розпочнеться вже о 8:30 зі святкового богослужіння. О 14:00 заплановані спортивні змагання, а о 18:00 розпочнеться концертна програма. Виступи відбуватимуться біля місцевого клубу. Опісля розіграшу квитків обіцяють влаштувати дискотеку для молоді, яка розпочнеться о 23:00.

Село Мельники знаходиться за вісім кілометрів від Шацька. Відоме, зокрема, завдяки озеру Пісочне, яке популярне у відпочивальників. Згідно з переписом 2001 року, в селі проживало більше тисячі людей.